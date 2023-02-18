台灣燈會人潮湧入 北捷國父紀念館啟動過站不停措施
2023/2/18 20:20（2/18 20:35 更新）
台灣燈會吸引眾多民眾前往賞燈，11日國父紀念館站乘車人潮。（中央社）
（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市觀傳局今天表示，為紓解國父紀念館站內乘車人潮，北捷啟動過站不停措施，晚間7時16分起往南港展覽館方向，每2列車有1列車不停靠國父紀念館站，列車直達至市政府站。
觀光傳播局晚間轉達台北捷運訊息表示，自早上開站以來，國父紀念館站人數到晚間7時整，累積逾4萬人次。
觀傳局指出，由於目前進站人數增加，為紓解國父紀念館站內乘車人潮，啟動過站不停措施，晚間7時16分起往南港展覽館方向，每2列車有1列車不停靠國父紀念館站，列車直達至市政府站。（編輯：李亨山）1120218
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