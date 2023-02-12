台灣燈會國父紀念館人潮若達上限9成 將啟動預警

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交通部觀光局表示，若台灣燈會國父紀念館園區人潮達容留人數上限90%、約18萬9000人，將陸續啟動預警與管制措施。圖為民眾4日冒著細雨在國父紀念館展區欣賞花燈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台灣燈會昨天單日參觀人次突破百萬，交通部觀光局表示，已制訂燈會人流預警管制SOP，若國父紀念館園區人潮達容留人數上限90%、約18萬9000人，將陸續啟動預警與管制措施。

寒假最後一個週末加上好天氣助陣，台灣燈會各展區昨天湧入人潮，國父紀念館被擠得水洩不通，光復南路甚至一度啟動交管。台北市觀傳局透過大數據系統及電信信令訊號分析，昨天參觀人次累計突破百萬，燈區周遭5捷運站點疏運人次則較上月同期增加約13萬。

交通部觀光局今天表示，雖然昨天參觀人次破百萬，但仍未達到啟動人流管制標準，除了幾個主要景區人數較多外，還有不少景區仍有空間，今天晚間國父紀念館園區人潮若達容留人數上限90%，將陸續啟動預警與管制措施。

觀光局指出，考量台灣燈會中央展區國父紀念館園區為半封閉性場域，共有7個主要出入口，為避免人潮擁擠發生推擠踩踏等危險事件，與中華電信合作，導入人體骨幹特徵分析技術，7個出入口運用智慧化計算展區即時人流量。

觀光局表示，當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限90%將啟動預警措施，各出入口與重要節點將有工作人員透過擴音器及警示牌，提醒民眾國父紀念館園區目前賞燈人潮較多，建議前往其他展區參觀。

觀光局指出，當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限100%則啟動管制措施，工作人員於各出入口進行「只出不進」管制，園區內所有燈組及照明全部打亮，並停止各燈組例行展演，同時引導主燈周邊民眾往國父紀念館內暫時分散人流。

台北捷運公司則會配合實行國父紀念館站過站不停，逸仙路與仁愛路慢車道也將進行封閉，以利快速疏導人潮。

觀光局指出，當啟動管制措施時，會即時發送LBS定位簡訊，並透過燈會LINE官方帳號、各出入口電子看板、台北通、官方網站等相關宣傳媒體提醒民眾，也請賞燈民眾多留意相關平台所露出即時訊息。（編輯：張雅淨）1120212