台灣燈會單日參展人次破百萬 熱度超越跨年

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台灣燈會進入倒數，台北市觀傳局統計，11日單日參展人次已突破百萬，人潮更勝跨年晚會。圖為松山文創園區展區內的副燈「台北兔給樂」。（必應創造提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台灣燈會進入倒數，台北市觀傳局統計，昨天單日參展人次已突破百萬，人潮更勝跨年晚會。為紓解人流，除了周遭捷運站適時過站不停外，更出動上千名警力、志工、清潔人員等。

寒假最後一個週末加上好天氣助陣，台灣燈會各展區昨天湧入人潮，國父紀念館被擠得水洩不通，光復南路甚至一度啟動交管。台北市觀傳局透過大數據系統及電信信令訊號分析，昨天參展人次累計突破百萬，燈區周遭5捷運站點疏運人次則較上月同期增加約13萬。

觀傳局表示，昨天在現場人潮超越跨年的狀況下，還能順利完成輸運、沒有發生任何意外，有賴近700名志工、近百名環保局清潔人員、近500名警察及義交的努力，還有賞燈民眾配合。

觀傳局指出，疏運措施包含部分路段封閉供行人使用、捷運列車過站不停、捷運站出入口人流管制等，還有交通部觀光局加派50名人力並與中華電信合作導入人體骨幹特徵分析技術監測。

觀傳局提醒，為確保遊客賞燈步行安全及鼓勵使用大眾運輸，即起至19日的燈會期間，假日晚間將封閉逸仙路（忠孝-仁愛）作為徒步區，平時視情況彈性封閉國父紀念館周邊道路外側車道，包含光復南路、仁愛路等，並機動實施外圍管制。

觀傳局表示，今天是寒假最後一天，預期將有大量人潮湧入展區，警察局、交通局將全力支援疏導，即時執行預警過的交通管制措施，呼籲參展民眾盡量搭乘公車、捷運及2線燈會專用接駁車抵達展區。（編輯：張銘坤）1120212