勞部設一站式服務中心 助新聘移工適應在台生活

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（中央社記者曾以寧台北19日電）為助新聘來台的移工適應在台生活，勞動部今年起在桃園和高雄啟用一站式服務中心，提供課程講習，帶移工了解台灣文化、工作權益和法令規範等，盼助移工快速投入新工作。

面對高齡社會，許多台灣人對移工已不陌生，四處可見移工照顧長者的身影，分擔沉重照護工作，降低家中成員負擔，協助有照護需求的家庭維持正常運轉。但移工離鄉背井來到台灣，語言隔閡、法令規定、不同文化與信仰的衝擊，甚至生活或工作上可能產生的各種摩擦，都是亟需克服的挑戰。

為幫助新聘來台的移工儘快融入台灣社會投入新工作，勞動部自今年元旦起，正式在桃園及高雄啟用移工一站式服務中心，對雇主、仲介和移工提供更全面的服務。

從移工到達機場，就有專人專車接送，到一站式中心度過未來的3天2夜。期間提供4種不同語言的課程講習，講解法令及自身勞動權益，或行蹤不明會損及的權益和其他應遵守事項，還有生活適應課程，說明台灣在地文化。課中常可見移工聚精會神勤作筆記，也有不少移工會在完成講習、通過評量後，拿著完訓證明，視訊連線家鄉親友分享喜悅和成就感。

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除了講習服務，一站式中心也設有明亮且舒適寬敞的會客區，方便新雇主和在台親友前來探訪；附設商店販賣日常所需的各類用品，三餐有中央廚房提供各類健康美味餐點，並尊重及照顧信仰伊斯蘭教的移工，提供符合穆斯林認證的餐飲。

勞動部勞動力發展署透過新聞稿表示，為滿足家庭對家事移工的僱用需求，並避免移工來台後衍生勞雇糾紛或社會問題，勞動部持續強化雇主、仲介和移工間的權益維護服務。隨一站式中心啟用，將助移工放心在台灣工作、生活，與雇主共榮共好；盼藉由建立更完善的制度與規範，吸引更多優秀移工來台服務，填補國內所需照顧人力。（編輯：管中維）1120219