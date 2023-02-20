國道邊坡起火44件 高公局籲勿亂丟菸蒂露天燃燒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）高公局統計，今年截至2月14日接獲通報國道邊坡及高架橋下起火事件共計44件，提醒民眾不要隨意亂丟菸蒂或將廢棄物、雜草等就地露天燃燒處理，以免影響國道行車安全並觸法。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，近日國道邊坡及高架橋下偶有起火事件發生，因燃燒過程所產生的濃煙將嚴重影響國道用路人行車視線。

根據高公局統計，1月1日到2月14日接獲通報國道邊坡及高架橋下起火事件共計44件，其中又以1月28日國3南向173.5k邊坡起火事件影響最大，當天上午10時45分接獲通報後，下午5時45分才將火勢撲滅，雖然未造成人員傷亡，但對國道行車秩序及車流順暢造成影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局提醒，依廢棄物清理法第27、50條規定，亂丟菸蒂將處以新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，若引起火災還可能觸犯刑法公共危險罪。

空氣污染防制法第32、67條規定，從事露天燃燒將處1200元以上10萬元以下罰鍰；如行為人是屬工商廠、場者，則處10萬元以上500萬元以下罰鍰，也可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定。（編輯：管中維）1120220