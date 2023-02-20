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大林慈濟醫院蔬菜水果圖貼病房口 長輩不再迷路

2023/2/20 16:16
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）高齡患者不易記住病房號，常忘了住哪一間，嘉義大林慈濟醫院高齡病房護理師集思廣益，近日將蔬菜水果圖樣與病房號碼結合，讓長輩們輕鬆記住自己病房位置，友善就醫環境。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，高齡病房護理師集思廣益，將蔬菜水果圖樣與複雜的病房號碼結合，創造友善就醫環境，讓高齡患者不再一踏出病房，就忘了自己住哪間。

大林慈濟醫院指出，年長又記性不好的老人家，走出病房倒個水、拿餐盒後就不知回哪間病房，患有失智症的病人，走錯房更是成了家常便飯，甚至也有患白內障、青光眼長輩看不清楚病房號，常常得請護理人員幫忙。

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護理長鍾玫頴告訴中央社記者，醫院病房號設計為一長串數字，如1116-1為11樓A側第16號病房的第一床，對老人家而言難記又難辨識，從2019年就開始找尋各種方式，讓病人可以輕易回到自己病房，最後發展出以彩色且大大的蔬菜水果圖樣，貼在病房號碼下方，效果很不錯。

鍾玫頴指出，有的住院長輩笑稱「水果病房」就像孫子上的幼稚園，有柳丁、西瓜、草莓等不同班級，好記又好看，無形中有助於病情恢復，住過的病人都對這項創意讚不絕口。（編輯：陳仁華）1120220

#鍾玫頴
#嘉義大林慈濟醫院
#大林
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