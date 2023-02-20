高屏空氣品質仍亮紅燈 環署協調燃煤電廠減排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）環保署表示，截至今天下午4時，高屏、金門空氣品質仍亮紅燈；針對境外污染物移入，協調台電及民營燃煤電廠減排，昨天至今天中午，換算下來減少約新北市15天需電量的排放量。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，這波境外污染物自昨天中午開始影響台灣 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環保署 看更多 關閉 ，最北端的富貴角站PM2.5（細懸浮微粒）小時濃度達93微克/立方公尺，由北往南傳輸至中南部，西半部空氣品質多為橘色醒等級，局部地區達紅色警示等級。

環保署指出，下風處的南部地區風速較弱及金門地區受到中國沿海污染物影響，多為橘色提醒到紅色警示等級；根據空氣品質監測網，今天截至下午4時，高屏、金門空氣品質仍然呈紅色警示。

環保署表示，在這次境外污染事件中，已先協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從昨天到今天中午12時，已降載電量達2.6億度，換算硫氧化物減量77.3公噸，氮氧化物減量75.1公噸，懸浮微粒減量2.3公噸，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）15天所需電量造成的排放量。

此外，基隆市、嘉義市、台南市、屏東縣以及外島的金門縣陸續成立府級指揮中心統一調度應變，新北市、台北市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及澎湖縣等縣市則成立應變小組進行應變。

其中，台中市除了與新北市、新竹市及宜蘭縣共查獲11件露天燃燒案件外，也啟動了中部7縣市聯合稽查行動；彰化縣針對2家違法工廠依空污法加重處分；雲林縣要求六輕園區內各廠減排降載；高雄市針對大型營建工地及工廠進行查核；屏東縣則由環保與河川主管單位共同針對高屏溪裸露地加強改善。

環保署預估，明天持續受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。22日至26日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。（編輯：方沛清）1120220