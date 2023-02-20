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21日台南以北低溫探13度 24日又一波冷空氣來襲

2023/2/20 18:10（2/20 19:13 更新）
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氣象局20日表示，21日至22日清晨台南以北低溫約攝氏13至15度。圖為台北市士林區，民眾上午穿上厚外套加強保暖。（中央社檔案照片）
氣象局20日表示，21日至22日清晨台南以北低溫約攝氏13至15度。圖為台北市士林區，民眾上午穿上厚外套加強保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，本週兩波冷空氣影響，明天至22日清晨台南以北低溫約攝氏13至15度；24日中午前後另一波更強的冷空氣南下，影響至26日，低溫下探12到14度，局部地區可能更低。

中央氣象局發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，有10度以下氣溫發生。今晚至明天上午金門地區有10度以下氣溫發生。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前這波冷空氣影響至22日清晨，23日稍微回溫，但24日中午前後又有另一波冷空氣逐漸影響台灣，持續至26日，預估會比現在這波更強一些。

黃恩鴻指出，明天天氣與今天類似，東北風迎風面水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區降雨較持續，新竹以南則是晴時多雲。

溫度方面，黃恩鴻表示，明天至22日清晨受大陸冷氣團影響，台南以北低溫約13至15度，局部地區會再低一些；22日白天起至23日氣溫逐漸回升，但迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

黃恩鴻提到，24日中午前後冷空氣逐漸影響台灣，預估強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，冷空氣南下期間也會帶來水氣，北部、東半部易有短暫雨；預估最冷的時間點是25至26日的夜晚清晨，台南以北、宜花地區約12至14度，局部地區可能會更低。

黃恩鴻補充說明，雖然24日這波冷氣團較強，但由於水氣主要只在中低層，且降溫可能和水氣無法配合，因此高山降雪的機會並不高。

黃恩鴻提醒，明天、22日至24日東半部沿海及恆春半島留意有長浪發生；23、24日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

至於在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，黃恩鴻說，現在這個時間已經是發展最強、也是距離台灣最近的狀態，接下來會逐漸偏向呂宋島，且逐漸消散，對台灣沒有直接影響。（編輯：管中維）1120220

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#冷空氣
#氣溫
#中央氣象局
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黃恩鴻
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