ATT大直店不敵疫情衝擊 5/7結束營業

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（中央社記者曾智怡台北20日電）ATT集團今天宣布「ATT大直店」將營業至5月7日，主因疫情改變實體商場經營，加上台北首都捷運環狀線北環段敬業三路地上開挖工程將在2024年動工，決定暫停KTV等相關娛樂項目建置，以避免虧損擴大。

ATT集團今天發布新聞稿表示，ATT大直店2018年底開幕，但開幕不久全台開始即遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大規模衝擊，期間與所有廠商們攜手度過嚴峻挑戰；但由於過去3年疫情在全球延燒，面對電商的崛起，不僅改變國人的消費習慣，更嚴重影響到區域性實體商場的運營。

ATT指出，直到2021年中旬疫情雖未消退，但董事長戴春發指示重新出發、勇於改變現況，並正式更名為「ATT e Life 大直店」，大規模強化具療癒與娛樂效果的動漫IP內容，期盼打造一個給民眾身心靈調劑的動漫特區。

同時，ATT e Life 大直店更著手計劃在館內增設電影院與KTV相關娛樂項目，盼疫情漸漸退散後，能帶給消費者更多元的娛樂選擇，與生活上更多的高端享受，並在2021年下半年開始逐步動工。

ATT表示，遺憾的是，得知台北首都捷運環狀線北環段（劍南路站後尾軌段）敬業三路地上開挖工程即將在2024年發包動工，工程期預估長達8年時間，館內所有廠商也將預期面臨更巨大的交通與人流影響，經審慎評估，決定暫停KTV等相關娛樂項目，也避免造成所有協力單位與ATT營運上的更大的損失與負擔。

ATT坦言，一波又一波的衝擊下，商場經營與所有館內廠商夥伴都有多重的壓力與現實的不可逆，也造成重大的信心危機；同時，因面臨未來的影響將長達8年以上，為避免持續的虧損擴大，幾經慎重思索後做出沉痛的決定，「ATT e Life 大直店」將營運至112年5月7日止。

ATT強調，ATT始終在商場營運秉持創新開發與服務的熱忱，大直商場結束營業，完全不影響ATT集團各店運作；雖然這次選擇暫時告別，但對於合作廠商夥伴，ATT將秉持合約精神妥善個別處理善後，對於所有喜愛ATT e life的消費者，也會好好保障權益。（編輯：趙蔚蘭）1120220