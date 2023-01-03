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朝代大戲院經營31年熄燈 因疫停業2年多影迷盼不到復出
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朝代大戲院經營31年熄燈 因疫停業2年多影迷盼不到復出

2023/1/3 09:12（1/3 09:35 更新）
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台北市二輪電影院朝代大戲院2日晚間公告歇業。（中央社檔案照片）
台北市二輪電影院朝代大戲院2日晚間公告歇業。（中央社檔案照片）
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（中央社網站3日電）台北市擁有31年歷史的二輪電影院朝代大戲院2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停營業，並表示藉此進行內部整修，然而2年多過去等不到復業，昨天在臉書公告正式歇業。

朝代大戲院昨天晚間在臉書發出歇業公告，表示因疫情及租約緣故，無法再與各位觀眾見面，並向支持者致歉：「承載許多人的回憶之地將在此謝幕，對不起，我們雖然不能陪伴各位走過下一個30年，但大家記憶中的朝代戲院應該永遠會是可愛美麗的。」

受到疫情衝擊，朝代大戲院2020年宣布5月4日起暫停營業3個月，並利用此段時間裝修及提升設備，同年12月再發公告，表示因疫情依舊肆虐，待狀況趨緩再為大眾服務。未料2年多過去未有復業跡象，昨夜更發出歇業公告。

朝代大戲院表示，民眾1月20日前皆可退票，將依原購買金額退費，須先私訊臉書粉專，告知想預約退票的日期、時段及張數，至原朝代戲院售票口前（台北市大同區民權西路136號1樓）辦理。

朝代大戲院自1991年便在台北市民權西路台北橋下現址開業，原本為大同區唯一首輪電影院，之後轉型為二輪電影院，2012年曾重新整修並引進數位3D播放技術。（編輯：李念庭）1120103

（圖取自facebook.com/dynasty.theater）
（圖取自facebook.com/dynasty.theater）
（圖取自facebook.com/dynasty.theater）
（圖取自facebook.com/dynasty.theater）
#朝代大戲院
#朝代戲院
#COVID-19
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