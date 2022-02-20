高雄最後一家二輪戲院 十全影城3/1起暫停營業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）繼奧斯卡影城日前宣布停業後，高雄市十全影城宣布自3月1日起暫停營業，這也是高雄最後一家二輪片戲院。員工說，客源減少，又受疫情衝擊，長期入不敷出，難以為繼。

位於三民區十全二路的十全影城，是高雄市最後一家播放二輪片的戲院，今天在官網貼出公告，「因受疫情影響，自3/1起暫停營業。造成不便，敬請見諒！」

十全影城去年也曾公告表示，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，6月1日起暫停營業3個月，最後於8月1日提前1個月恢復營業。

十全影城員工對中央社記者表示，以前到二輪片戲院光顧的年輕人多，但現在年輕人大多從手機觀看影片，客源大幅減少，加上受疫情衝擊，長期入不敷出，不知道這次停業有沒有機會再復業，但員工確定將工作到月底。

十全影城於1998年底開幕，自2019年4月和春影城關閉後，成為高雄市唯一的二輪片戲院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

十全影城結束營業消息傳出後，不少網友感慨「時代的眼淚」、「二輪要絕跡了」；也有網友說，去年十全影城因疫情暫時歇業2個月後，營業時間縮短、放映場次也變少，感覺不太妙，沒想到如今又宣布要停業。

高雄市近年已有不少歷史悠久的影城陸續停業，包括播放首輪片的奧斯卡影城14日剛結束營業，另美奇萊影城也於去年底結束營業；二輪片戲院和春影城則早已於2019年停業。（編輯：陳仁華）1110220