疫情間飯店重建改建多 旗下餐廳搬遷改新面貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）受到COVID-19疫情影響，不少飯店宣布危老重建，飯店旗下餐廳則是另尋店址，像是華泰飯店旗下的九華樓及驢子餐廳落腳春大直；台北國賓飯店旗下的A Cut牛排館則是預計9月落腳中山區。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少飯店業者選擇在疫情期間危老重建或是都更改建等，像是六福客棧、神旺大飯店、西華飯店、華泰王子大飯店，而各飯店旗下的知名餐廳也不少家選擇搬遷，要讓老味道持續保留。

華泰王子大飯店旗下的九華樓跟驢子餐廳深受不少老饕喜愛，根據華泰飯店新聞稿，配合飯店政策，今年7月起2家餐廳搬遷至春大直商場重新營運，由32年資歷的華泰大飯店集團廚藝總監黃傳明帶領原九華樓廚藝團隊，以及23年資歷西餐主廚蔡泰源帶領原驢子餐廳廚藝團隊，轉戰大直一級戰區。

創立於民國76年的「九華樓」在春大直重新營運後，菜單上除了保有過去的經典菜色外，也加入不少創新風格的新菜色，空間設計更跳脫以往傳統粵式餐廳的風格，改以Wabi Sabi侘寂風格為基底，創造出洞穴感的劇場效果。

而驢子餐廳則是將空間設計延續林森北路時期的裝潢風格，將原餐廳的水晶燈、鎢絲燈、以及具50年歷史風華的義大利馬賽克拼貼原汁原味移植到新店址。

另外，台北國賓飯店也因應危老改建計畫，將米其林一星餐廳A Cut牛排館搬遷到中山區遼寧街重啟爐灶，預計今年9月可以重新開張營業。

位於東區的神旺大飯店日前也宣布將在今年9月歇業，並在年底啟動改建計畫，旗下的餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」，則會另覓新據點。（編輯：陳政偉）1110811