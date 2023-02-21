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機車道路駕訓班 預計4月上路補助1200元

2023/2/21 17:12
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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部公路總局今天表示，今年機車駕訓班補助新台幣1300元，名額擴大到4萬名；而機車道路駕訓則預計4月1日上路，參加者將補助新台幣1200元，預計補助2000名。

交通部公路總局今天在記者會表示，機車駕訓班今年起擴大補助，補助金額每名新台幣1300元，名額共4萬名，補助期間從今年1月1日至11月30日止，只要符合報考駕照資格者皆可申請。

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公路總局表示，機車駕訓補助自108年起開始推動，經委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至109年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全效果。

另外，在機車道路駕訓方面，公路總局表示，預計4月上路，屆時全台將有14家業者參與，預計補助2000名，補助金額1200元，學員自付額部分則尚未定案。（編輯：吳協昌）1120221

#交通部公路總局
#國立陽明交通大學
#機車道路駕訓
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