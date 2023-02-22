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白天氣溫回升 吳德榮：228連假先冷後漸暖 低溫探8度

2023/2/22 08:24（2/22 09:37 更新）
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中央氣象局表示，22日白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。圖為民眾在台北彩虹碼頭騎單車。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，22日白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。圖為民眾在台北彩虹碼頭騎單車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北富貴角攝氏10.1度。氣象專家吳德榮說，今天冷空氣漸弱，明天氣溫回升；24日下一波冷空氣南下，228連假前2天最冷，平地低溫下探8度左右。

中央氣象局今天發布低溫特報，清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，有10度以下氣溫發生。今晨至上午新北、苗栗及金門地區有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角10.1度，其次為高雄市大樹區10.5度、基隆市七堵區11度。

氣象局表示，今天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及宜蘭、花蓮高溫約攝氏18至21度，中南部及台東約22至25度，高屏內陸會再稍高一些，體感溫暖舒適，中南部應注意日夜溫差大。

另外，氣象局提醒，東北季風影響，今天台北市山區有局部大雨發生。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨，新竹以南多雲時晴。

吳德榮提到，明天氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24日起強冷空氣逐漸南下，北、東部轉雨、氣溫降。228連假前2天（25、26日）氣溫降至最低，北台灣轉冷，其他地區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。

吳德榮說，冷空氣的強度各國模式調整中，以達「強烈大陸冷氣團」的機會為最高，應密切觀察；連假後2天（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。25日大台北、東半部仍有局部短暫雨，26日至28日北台灣亦轉乾，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。（編輯：張雅淨）1120222

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冷空氣24日南下 228連假前2天中部以北偏濕冷