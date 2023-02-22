228連假國旅需求旺 主題樂園、戶外露營銷售佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）228連假即將展開，根據旅遊業者統計，台灣旅客出遊意願高，且國外旅遊與國內旅遊銷售業績各占一半，可見國旅商品仍為市場剛性需求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封之後，不少旅客安排出國行程，但根據旅遊業者觀察，國旅需求仍非常旺盛。

旅遊業者KKday日前表示，受惠於上半年連假多，旅客出遊意願高，目前站上國外旅遊與國內旅遊銷售業績各占一半，可見國旅商品仍為市場剛性需求；統計228連假期間國旅商品銷售狀況，旅客最愛主題樂園門票、戶外露營、賞櫻行程，且以宜花東、台南、南投、高雄為熱門縣市。

國外旅遊行程近期也受到旅客歡迎，業者也積極布局搶客，易飛網宣布推出日本九州佐賀包機行程，首發航班訂於4月2日啟航，同步祭出「尋找佐賀」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」兩字，即可享免費遊佐賀，姓名只有其中一字者，攜伴同行享最高新台幣1萬元折扣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

可樂旅遊則布局香港旅遊，可樂旅遊說，搭配香港旅遊發展局Hello Hong Kong活動，推出自由行優惠外，也與香港旅遊發展局合作舉辦同業交流活動，並結合航空、樂園、景點等資源，讓同業快速更新香港最新的旅遊熱點及資訊。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，疫情期間香港觀光沒有停下來，反而推出全新旅遊體驗，開了很多美食餐廳，Hello Hong Kong活動將祭出5大旅遊主題迎接台灣旅客，詳細資訊可上網查詢。（編輯：唐聲揚）1120222