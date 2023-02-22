調查：每月新增逾2000個詐騙網域 假投資近6成

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（中央社記者吳家豪台北22日電）信任科技Gogolook今天發布「2022年度詐騙報告：網域篇」指出，台灣平均每月有超過2000個新生成的詐騙網域，其中「假投資」主題的詐騙網頁占比達57.7%，提醒民眾應多加留意。

Gogolook旗下商譽保護服務Watchmen去年10月新增「詐騙網域AI偵測系統」，可在詐騙網站建置初期、尚未開始散播前，即時偵測並啟動防護機制。

Watchmen分析全台詐騙網域，平均每月有超過2000個新生成的詐騙網域，詐騙主題可區分為假投資（57.7%）、一頁式詐騙（16.8%）、假電商（12.5%）、假博弈（3.6%）、假貸款（2.7%）及其他（6.6%）。

其中，詐騙集團常依據不同主題鎖定特定知名企業進行偽冒，企圖降低民眾警覺心。例如假投資以假冒幣安等虛擬貨幣交易所為大宗，電商平台以假冒PChome和momo購物網為主；假貸款則仿效知名銀行命名，企圖魚目混珠，例如國泰借貸、遠東行銷金融中心等。

Watchmen解析數千個詐騙網域，歸納出粗糙的網頁設計、可疑的亂碼網域名、過短的網域註冊時間、高風險的散播管道4大特徵，提醒民眾多加留意。

Gogolook今天同時公布「2022年度詐騙報告：通訊軟體篇」，運用旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」數據，攜手刑事局統整通訊軟體中快速變化的詐騙與謠言趨勢。

根據美玉姨統計，2022年偵測出高達1.4萬個詐騙連結。除了常見的假投資、假貸款詐騙網域外，美玉姨也歸納出通訊軟體上2大新型態詐騙訊息，分別為「假冒LINE輔助認證」、要求填寫個資的「Google表單詐騙」。

詐騙集團常利用通訊軟體申辦假帳號，導致常有大量假投顧帳號拉民眾進入投資群組，也會藉由假冒親友或各大品牌官方帳號，要求受害者進行「LINE輔助認證」，若不慎按照可疑連結中的指示提供電話號碼、密碼和手機簡訊認證碼等個資，就有高機率造成帳號被不肖人士盜用。

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另一個新詐騙類型為「Google表單詐騙」，詐騙集團利用免費的Google表單將產品試用、貸款申請等內容製作成問卷發放大眾填寫，難以判斷真偽，易造成個資外流。

美玉姨提醒民眾，去年多次在通訊軟體中瘋傳過假冒企業官網的「中獎詐騙」、加入LINE群組免費送貼圖的「貼圖詐騙」，皆為騙取民眾個資的常見通訊軟體詐騙類型。不論是遇到可疑連結、訊息或錢包地址，都可以透過美玉姨查詢。（編輯：張良知）1120222