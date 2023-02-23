旱象嚴峻水利署超前部署 節水量逾1座曾文水庫

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（中央社記者曾智怡台北23日電）南部水情堪憂，不過，水利署指出，對照104年旱災時，高雄已宣布實施分區供水，現在仍能穩定供水，顯見近年前瞻水環境計畫有效提升供水韌性；因應本次旱象，目前全國節水調度成效達6.6億噸，超過1座曾文水庫蓄水量。

氣候變遷加劇，台灣各區域降雨型態改變，暴雨或持續性枯旱已成常態。水利署指出，以往每年約3至4個颱風襲台，但近3年幾無颱風侵台；且依中央氣象局統計，距離前次颱風登陸已有1278天，去年南部降雨量也不到歷史平均的4成，創下30年來新低，台灣水資源運用面臨前所未有的挑戰。

水利署表示，政府自106年起即透過開源、節流、調度、備援等策略推動水資源建設，並以前瞻基礎建設計畫加大力度執行伏流水、再生水、區域調度及人工湖等多元水資源建設。

截至目前，已完成板新地區供水改善二期計畫、中庄調整池、桃園支援新竹幹管、湖山水庫、濁水溪伏流水、高屏溪伏流水、鳳山再生水、防災備援水井、鳥嘴潭人工湖第一期及自來水減漏等多項建設，累計增加每日197萬噸水源，相當於全國18%公共用水。

水利署指出，以目前高屏堰每秒7.8立方公尺同等流量情境來看，在104年旱災時，高雄已宣布要實施分區輪流供水，但目前高雄仍能穩定供水，顯示政府近6年來所完成的水資源建設有效提升供水韌性。

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水利署表示，推動水庫清淤工作更是施政重點，去年清淤量1794萬立方公尺為歷年平均近3倍，將持續透過水土林相關部會合作，加強上游集水區保育治理，以整體防淤策略推動水庫減淤工作，維持水庫永續經營。

因應本次旱象，水利署也在去年8月16日啟動防旱作業，並於11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，在南部地區各縣市政府及相關單位努力下，全國節水調度成效達到6.6億噸，超過1座曾文水庫蓄水量；相關備援水源如伏流水、抗旱水井、水庫水及南化高屏聯通管等均已提前完成整備並啟用。（編輯：潘羿菁）1120223