交通月票補貼 王美惠：雲嘉嘉已納入初步規劃

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）民進黨籍嘉義市立委王美惠表示，交通部今天在行政院院會上陳「促進公共運輸使用方案」，並推出公共運輸通勤月票報告。雲嘉嘉已納入初步規劃，提高當地交通運輸使用率。

交通部透過新聞稿指出，「促進公共運輸方案」部分，北北基桃、中彰投苗、南高屏等3大都會生活圈，因生活環境條件緊密連結，將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動新台幣1200元月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

對於交通月票補貼政策少了雲嘉嘉地區，嘉義市長黃敏惠日前接受媒體聯訪表示，中央政策應該要周延，也要與地方政府溝通，對於國民更不能因區域不同或交通發展落差而有差別待遇。雲嘉嘉地區是一直處於「公共運輸不平權」困境。

王美惠今天發布新聞稿指出，交通部今天在行政院院會上陳「促進公共運輸使用方案」，並推出公共運輸通勤月票報告。雲嘉嘉已納入初步規劃，目前研擬採「單一定價」或「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票，提高雲嘉嘉交通運輸使用率。

王美惠強調，日前獲悉北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈皆將推出交通月票，但少了雲嘉嘉地區時，即立刻向行政院反映。

王美惠表示，嘉義市擁有許多通勤上班族及學生，交通月票的需求也極大，各縣市間的補助須一視同仁，不能有城鄉差距。現在雲嘉嘉地區納入交通月票補助方案後，期待能夠造福更多通勤民眾。（編輯：黃世雅）1120223