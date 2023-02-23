林務局攜來吉部落打造補木品牌 進軍台北家具展

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林務局嘉義林區管理處與嘉義縣阿里山鄉來吉部落聯手打造木創品牌「補木」，24日到27日將進軍在台北世貿中心展覽館一館開展的台北國際家具展，林務局23日召開產品發表會介紹新品。中央社記者楊淑閔攝 112年2月23日

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）林務局嘉義林區管理處與阿里山鄉來吉部落聯手打造的木創品牌「補木」，24到27日將進軍在台北世貿中心展覽館一館開展的台北國際家具展，拚部落經濟，歡迎參觀購藏。

行政院農業委員會林務局今天召開「來自塔山下的藝術部落─『補木』國產材」產品發表會，由林務局局長林華慶、嘉義林管處處長張岱及阿里山來吉村村長武正清等人介紹來吉部落手作10款「補木」木創品牌新品，24日起將在世貿一館B區834攤位展售，也可訂購。

關於品牌意涵與創作發想，林務局說明，「補木」為Pnguu的音譯，即來吉部落的鄒語名稱；創作作品則緊扣來吉部落的獨特元素，以精神象徵與特色，例如塔山、山豬、勇士、貓頭鷹、圖騰等元素發想。

例如在鄒族傳說中，有喜事發生前，貓頭鷹會在附近鳴叫，被視為報喜的靈鳥，因此以「慶祝」的概念發展為「夜裡狂歡─貓頭鷹酒瓶塞」。

又如山豬是勇士的象徵，創作時以此轉身設計出實用性高的山豬凳、面紙盒、山豬紋邊桌等產品。另外像是耳環、書報架、奶油刀、托盤等大小家具家飾，都獨樹一格，兼具美感與實用性。

張岱表示，自民國110年起進行阿里山來吉部落地方創生計畫「塔山下藝術部落」專案，歷經部落會議、資源盤點及產學合作等長期合作培力，終於以「補木」為木工產品識別品牌打造系列產品，並採用國產柳杉、台灣杉、相思木、楝樹，搭配羽毛、皮革等創作。

嘉義林管處並規劃未來透過阿里山入口轉運站「森2488品牌概念館」、阿里山賓館、檜意森活村等11個實體通路，以及電商Pinkoi線上通路販售，帶動綠色經濟。

林華慶重申，原住民部落多半位處國有林事業區周邊，傳統領域更幾與國有林區重疊，林務局近年積極與原住民部落合作，發展永續利用森林資源的綠色森林產業，包含林下經濟、生態旅遊、森林療癒、木材與非木材林產物應用等；而木工藝創作兼具自然風與民族風，並導入現代生產技術，保留原味又能提高附加價值。（編輯：李亨山）1120223