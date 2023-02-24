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保存遺址文化 高市「鳳鼻頭考古教育館」開展

2023/2/24 13:35（2/24 14:06 更新）
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高雄市林園區「鳳鼻頭考古教育館」擔負鳳鼻頭遺址教育推廣基地，歷經一年多籌劃建置，24日起開放民眾參觀。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月24日
高雄市林園區「鳳鼻頭考古教育館」擔負鳳鼻頭遺址教育推廣基地，歷經一年多籌劃建置，24日起開放民眾參觀。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）林園「鳳鼻頭考古教育館」擔負鳳鼻頭遺址教育推廣基地，歷經1年多籌劃建置，今起開放民眾參觀。高市府也規劃校外教學及免費導覽提供學校申請，共同推展鳳鼻頭遺址文化保存。

位於高雄市林園區中門里的鳳鼻頭遺址是全台11處國定遺址之一，2021年文化部委託高雄市政府設置「鳳鼻頭考古教育館」擔負鳳鼻頭遺址教育的推廣基地，歷經1年多籌劃建置，今天起開放民眾體驗參觀。

高雄市政府文化局今天新聞稿表示，與在地文史團體合作培訓近30名導覽員為首批種子教師，協助將遺址解說導覽內容融入學校推廣教學課程；另規劃校外教學及免費導覽提供學校申請，共同推展鳳鼻頭遺址文化保存。

文化局長王文翠說，鳳鼻頭遺址範圍約9.7公頃土地，其中98%為私有，在遺址管理維護有許多困難待克服，感謝文化部經費補助、在地協會及各界努力，讓鳳鼻頭考古教育館成為啟動推廣鳳鼻頭遺址文化保存的第一個里程碑。

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鳳鼻頭遺址於1941年由日籍地質學者金子壽衛男發現，2000年原公告為國定古蹟，2006年變更為國定遺址，2017年重新公告為國定考古遺址。遺址多年來歷經多次考古、生態調查累積，也逐步揭開鳳鼻頭遺址所蘊含的豐富文化內涵，包括貝塚分佈，出土大量陶器、石器與骨器等，厚實的文化層堆積，橫跨新石器早期至晚期，完整呈現台灣西南部史前文化發展歷程。

文化局表示，鳳鼻頭考古教育館於鳳鼻頭遺址山腳下，採用貨櫃量體輕巧變化組裝的型態構築展示及教育推廣空間。展場空間結合遺址影音資訊說明及出土文物展示，兼具資訊服務站、教育推廣基地等功能。（編輯：孫承武）1120224

#鳳鼻頭考古教育館
#高雄市政府文化局
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