長照2服務免自負額 弱勢家庭照顧者可補助交通

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為減輕家庭照顧者負擔，衛福部24日宣布，即起到宅照顧技巧指導、轉介心理諮商這2項服務，全面免自負額。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）為減輕家庭照顧者負擔，衛福部今天宣布，即起到宅照顧技巧指導、轉介心理諮商這2項服務，全面免自負額。另外將補助低收入戶、中低收入戶者，每趟150元交通費，盼善用長照服務。

衛生福利部長期照顧司簡任技正余依靜今天接受電話訪問表示，一直以來都提供家庭照顧者相關支持服務，包括每人每年12小時的到宅照顧技巧指導、每人每年9小時的轉介個別心理輔導、諮商服務。

余依靜說，過去若是中低收入戶使用前述2項服務，須自負5%費用，一般戶則須自負16%費用，為減輕家庭照顧者負荷，即起經家照專員評估後，可申請前2項服務免除自負額。

另外還有一個新政策是補助交通費。余依靜表示，主要是希望鼓勵低收入戶、中低收入戶者，多多外出參加家庭照顧者相關支持活動，學習如何善用資源，減少因照顧事件對照顧者個人身體、心理、工作或經濟的衝擊與限制。

全國家照據點截至去年底已布建達119處，投入家照服務人力計261人。余依靜說，今年共計編列新台幣2.8億元經費，服務內容涵蓋個案服務、照顧技巧指導、個別心理輔導、社會暨心理評估與處置及諮商服務、長照知識或照顧相關訓練課程、情緒支持等支持性服務項目。（編輯：陳政偉）1120224