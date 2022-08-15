長照家庭喘息服務時數擬增加 1年最多52天

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（中央社記者張雄風台北15日電）勞動部今天說，與衛福部合作「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，預計今年底前正式實施，原有聘僱移工長照家庭使用擴大喘息服務時數由原本31天，未來1年最高可達52天。

根據衛生福利部現行規定，家庭雇主聘僱外籍看護工，其被照顧者如經縣市長期照顧管理中心評估為失能等級第2級至第8級，可申請喘息服務，服務額度是依被照顧者失能等級可分為第2級至第6級者為新台幣3萬2340元（同機構式喘息服務14天），第7級至第8級者為4萬8510元（同機構式喘息服務21天）。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，為協助家庭雇主於其聘僱看護移工假日或返國休假期間，所面臨的照顧空窗及負擔問題，勞動部與衛福部合作，提供每人每年最高長照2.0喘息服務給付額度4萬8510元。

另外，勞動部表示，已規劃年底前擴大推動短期替代照顧服務，合併後將可額外再增加最高31天，提供每年每人最高52天喘息服務，以減輕雇主照顧負擔，並使移工能有適度休息。

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勞動部補充，除了喘息服務外，聘有看護移工的家庭，也可以依照衛福部規定，申請使用部分長照2.0服務資源，包括可以申請專業服務、交通接送、輔具服務、住宅無障礙環境改善服務、喘息服務、到宅沐浴車服務等，並可透過社區式交通接送服務；建議雇主先洽所在縣市政府長期照顧管理中心評估申請。

根據統計，截至今年6月底，聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計有1萬4214人（16萬7649人次）。（編輯：管中維）1110815