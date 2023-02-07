長期照護弒親悲劇 法務部研議修法放寬緩刑條件

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（中央社記者劉世怡台北7日電）針對「兒子殺死久病老母」這類長照悲歌案例，法務部今晚指出，兼顧法理情，提出3種修法方向，包含將緩刑條件由2年徒刑放寬為3年徒刑、修正緩起訴要件及另訂較輕獨立處罰。

司法院因應國民法官新制，昨天全面啟動AI量刑資訊系統，以資訊力量整理大量裁判，盼量刑更公正透明。但有基層員警認為「某些案件恐怕不適合用AI量刑」，例如「兒子殺死久病老母這類的長照悲歌」一事，再度揭露弱勢家庭因長期照護所造成的問題。

對此，法務部官員指出，過去社會曾發生家庭成員「照顧殺人」案例，令人心痛及遺憾，為防止長照悲歌再次發生，法務部為兼顧法理情，平衡刑罰嚴厲性，極研議妥適解決方案，研討出3種可能的修法方向。

首先，修正刑法第74條規定，將緩刑要件由「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」修正為「受3年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」，使類似案件被告依刑法第62條、第59條減刑後，即有獲緩刑的可能。此修法方式是全面性放寬緩刑條件，仍待取得社會大眾共識。

其次，是修正緩起訴要件，現行刑事訴訟法第253條之1第1項緩起訴處分要件，為「被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪」，如另增訂「被告所犯為前項以外之罪，符合法定減輕其刑事由，而得處以有期徒刑未滿三年者，準用前項規定」，則是類似長照悲歌案件，得有緩起訴處分的機會。

不過，公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪、貪污治罪條例犯罪等將有可能成為得緩起訴處分案件，影響層面較大，民意能否接受，有待斟酌。

最後，就長照悲歌案件，另訂較輕的獨立處罰規定，因現行刑法殺人罪章，對於情節較輕微的殺人罪類型，有另設特別寬減規定的體例，例如刑法第273條義憤殺人罪及第274條生母殺嬰罪。

因此，或許可參考現行第274條第1項「因不得已之事由」立法用語，將行為客體限於「對於直系血親、直系姻親或配偶」，且行為人必須在「因不得已之事由，於長期照護後」而殺人時，就得適用較輕的特別規定。

另外，也考量是否增訂第273條第2項「對於直系血親、直系姻親或配偶，因不得已之事由，於長期照護後，犯第271條第1項之罪者，亦同。」將是類案件本刑定為「7年以下有期徒刑」，於具體個案中保持得緩刑的彈性，以維持刑罰的衡平性及罪責相當性。

法務部指出，有關上述修法，後續將邀集審、檢、辯、學及機關代表，召開刑法研究修正小組會議，深入討論，期許能廣納各界意見，使修法更周延妥適，以符合社會大眾期待。（編輯：戴光育）1120207