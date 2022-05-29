屏東長照悲歌推母輕生 弒母兒：不知在幹嘛

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣東港鎮驚傳長照悲劇，低收入戶的54歲許姓男子將老母親從2樓陽台推下，隨後跟著輕生。許男涉殺害直系血親尊親屬罪遭聲押，法官諭知5萬元交保，但許沒錢繳，裁定收押。

東港發生這起長照悲歌地方上議論紛紛。東港警分局東濱派出所員警當天獲報到場後，許男意識清醒，坦承「是我做的」，他在警訊中表示，和母親確診後這幾天都睡不好、壓力很大。那天一時間情緒上來，為求解脫把高齡79歲的老母從2樓陽台推下去，隨後也跟著跳樓輕生，當下也不知道自己在幹嘛，只是想解決遇到的煩惱。

消防局27日下午3時多獲報，將腳受傷的許男送輔英醫院；許母現場無生命跡象，送東港安泰醫院仍不治。許男涉刑法272條、271條第1項殺害直系血親尊親屬罪，全案移送屏東地檢署偵辦遭聲押後，屏東地方法院法官諭知新台幣5萬元交保，但許沒錢繳交裁定收押。

屏東縣政府長期照護管理中心主任田禮芳接受中央社記者訪問表示，許母領有重大身心障礙手冊，領有中低收入戶老人生活津貼，中風後意識不清也無法溝通，長期臥床，生活無法自理，需依靠家人協助。

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田禮芳說，許家為中低入戶，排行老四的許男是主要照顧者，但工作收入不穩定，20多年來為了陪伴臥床母親，接臨時工過活，平時也會有外孫女協助。

許家有申請縣府長照中心提供居家服務，25日下午許男打給照服員提及母子倆身體不適，請照服員不要到宅服務。許男經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩及協助個案快篩陽性，之後將母親送安泰醫院PCR確診染疫；但醫師評估無須住院治療，衛生局接獲系統通報後擬安排居家照護評估，沒想到27日竟接獲墜樓通報。（編輯：孫承武）1110529