照服員進醫院照顧染疫者？人力、薪資成關鍵

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）COVID-19專責病房的護理負擔沉重，指揮中心研議讓看護進入病房協助照顧染疫病患，長照團體今天說，若有完整防護相信有照服員願意協助，但如今一般居服人力已不足且薪資高漲，到院照護日薪更達3000元以上，難確認意願。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房禁止家屬陪病，染疫中重症病人住院期間生活起居、吃喝衛生全由護理師扛下，每名護理人員照顧的病患人數的「護病比」提高，讓護師工會大喊難以負擔。指揮中心今天表示，研議開放照服員受訓後能在專責病房協助護理師照顧確診者，並提供津貼。

事實上，在去年Delta病毒株在台盛行期間，就有民間照服單位與地方政府合作，台灣合作社照顧聯盟秘書長林依瑩與照服團隊合作，透過視訊看診等方式，為染疫後符合出院條件的重症者及需要照護服務、同時又是確診者的密切接觸者對象提供急迫性居家照顧服務。

對於指揮中心提出的方案，林依瑩今天接受中央社記者採訪時表示，居服單位現階段有針對確診者提供照服的經驗應該非常少，有經驗者也不多，若有完整防護、訓練，相信有照服員願協助；然而，如今一般居服人力已不足，有額外人力可進入醫院應該會更少。

林依瑩也提到，目前因照服員人力吃緊，照服員薪資行情也看漲，以現在情況來看，照服員到醫院的費用已從日薪新台幣2600元漲至3000元甚至3500元，若是居家照護時薪至少200元，一日下來薪資可到達4800元，雖然指揮中心說會提供津貼，但實際算下來是否能吸引人力到醫院，仍是一個問號。

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不過，林依瑩也提到，現在疫情狀況已不像去年如此讓人緊張，相信有照服員願意投入，但在人力吃緊、薪資行情等情況下，難確認照服員的意願。

林依瑩也提到，樂見政府在住院端就給付長照資源、開放照服員進場協助，但隨著疫情演變、若醫療量能接近飽和，建議指揮中心應讓每縣市、每區都有已經過訓練的照服團隊，讓照服員可以到宅提供確診者照護，有效減輕前線負擔、分流染疫患者。（編輯：陳清芳）1110521