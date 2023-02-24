新加坡旅展登場 台灣「農村廚房」吸睛人潮不斷

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展今天登場，台灣館主打「農村廚房」，介紹休閒農場新玩法，現場人潮不斷。民眾受訪表示，很喜歡農場到廚房的概念，願意嘗試看看。

NATAS是新加坡最大旅展，通常分為春、秋兩季舉行。春季展今天於新加坡博覽中心第5展館登場，活動期間至26日。

台灣交通部觀光局這次攜手台灣休閒農業發展協會，以「農村廚房」為主題打造台灣館，介紹新玩法。

台灣休閒農業發展協會副秘書長邱翔羚接受中央社記者訪問時表示，這是疫情後首次回到新加坡參展，這次帶來「農村廚房」主題跟台灣農業旅遊有很大的關係，是一種深度的食農玩法。

她說，新加坡屬於都會地區，星國遊客很喜歡到台灣農場玩，這次特別介紹新玩法，希望新加坡朋友喜歡。

隨著國際旅遊逐步復甦，NATAS旅展吸引大批民眾入場，台灣館人潮也不間斷。新加坡民眾鄭玉英受訪表示，台灣人很友善、很願意幫忙，「我很愛台灣文化還有食物、水果」，希望今年再去台灣玩。

曾多次到台灣旅遊的鄭玉英說，自己最愛的台灣小吃是滷肉飯。她很喜歡這次台灣館主打農村到廚房的概念，覺得會是很特別的旅遊經驗，也願意嘗試。

台灣向來是新加坡民眾出國旅遊最常去的地點之一。駐新加坡代表梁國新在台灣館開幕儀式致詞表示，台灣去年10月重新開放邊境後，不少新加坡民眾很快就去台灣旅遊。

他指出，去年第4季新加坡到台灣的旅客人次超過6萬，光是12月就有4萬人次到台灣。

觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻表示，過去幾年台灣有很多不同發展，新的旅遊項目出現，歡迎民眾到台灣館索取資訊。

台灣館除了有「彩米樂瓶DIY」與「柑橘精油洗碗精DIY」等活動，還有多家休閒農場提供有獎徵答。中華航空、長榮航空及星宇航空也設有攤位，提供航班資訊。（編輯：陳惠珍）1120224

新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展24日登場，駐新加坡代表梁國新（左3）、觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻（左1）等人出席台灣館開幕式。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月24日