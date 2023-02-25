台南水情3/1轉減量供水橙燈 一般用水戶影響不大

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南地區水情燈號3月1日起調整「減量供水」橙燈。南市府今天表示，減量供水對一般用水戶影響不大；工業用戶除水資中心回收水有餘裕水資源，19口抗旱井完成現勘可正常出水。

台南市經發局今天新聞稿表示，因應旱災經濟部災害緊急應變小組18日宣布台南地區水情燈號自3月1日起調整為減量供水橙燈，每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對「每日用水量1000度以上節水未達10%工業用水戶」進行專案水表鉛封作業；科學園區及工業區，分別由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。

至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時減壓供水措施。

因應水情燈號轉橙燈，南市府24日召開抗旱會議討論後續抗旱作為，台南市長黃偉哲指示台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標；另南市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲業者可多加利用。同時也請南科管理局善加利用安平再生水廠測試後有餘裕的水資源。

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經發局長林榮川說，為減少對工業用戶影響，南市轄下有19口抗旱井，水權屬台糖公司所有，經發局已於去年9月29日與台糖公司、水利局、環保局完成現勘確保水井正常出水、載水車路線正常進出，並檢測相關水質；去年11月17日完成公告，抗旱水井相關資訊置於經發局官網，有需求廠商可查詢，並於進入減量供水階段函文辦理申請作業，後續由經發局媒合廠商與台糖間協調工作。

南市府呼籲，減量供水對一般用水戶影響不大，提醒樽節用水，若因減量供水造成無水可用可先向自來水公司反映；用水大戶則希望共體時艱減少用水量，市府也會盡全力協助將影響降到最低。（編輯：孫承武）1120225