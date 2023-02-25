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1小時車流逾3000輛次 屏東水底寮調撥車道因應

2023/2/25 10:42（2/25 11:39 更新）
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228連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，25日上午7時至8時車流量突破3000輛次，因應南下車流，屏東警方上午8時許調撥車道因應。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月25日
228連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，25日上午7時至8時車流量突破3000輛次，因應南下車流，屏東警方上午8時許調撥車道因應。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）228連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，今天上午7時至8時車流量突破3000輛次，因應南下車流，屏東警方上午8時許調撥車道因應；小琉球則機動加開船班。

依據屏東縣交通流量表資料，往返台東、墾丁必經的台1線水底寮五岔路口，車流量自今天凌晨0時統計至上午9時，南下車流逾7000輛次，其中在上午7時至8時，南下車流突破3000輛次。

屏東縣警察局枋寮分局今天發布訊息表示，因應車流，在上午8時22分，調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛。目前車流順暢。

連假旅遊熱點小琉球住房率則達8成，東琉線聯營處告訴中央社記者，將會機動加開船班，因應人潮。（編輯：謝雅竹）1120225

#台1線水底寮五岔路口
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