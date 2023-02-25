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228連假首日國道多處事故致回堵 下午5路段易壅塞

2023/2/25 13:46（2/25 14:03 更新）
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228連假首日，交通部公路總局預估，省道主要幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮。圖為國道5號石碇至坪林路段25日上午開始出現車流，交通大致順暢。中央社記者鄭清元攝 112年2月25日
228連假首日，交通部公路總局預估，省道主要幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮。圖為國道5號石碇至坪林路段25日上午開始出現車流，交通大致順暢。中央社記者鄭清元攝 112年2月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）今天是228連假第1天，國道上午發生多起事故，高速公路局統計，部分路段事故造成後方車輛回堵約4到7公里；高公局預判，下午國道5號南向南港至頭城等5路段易壅塞。

高公局統計，至中午12時，國道全線交通量為49.9百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，約年平均平日的1.3倍，仍在預期流量範圍內。

高公局說，上午國道車多路段，包括：國1北向圓山至高架汐止端、國3南向田寮至燕巢系統、國6東向霧峰系統至舊正、國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車正常。

高公局說，今天部分路段壅塞是因事故造成回堵，包括：清晨5時7分於國1南向新營路段285.1公里處，發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故，其中1聯結車翻覆，另1聯結車衝出邊坡，造成主線封閉管制，上午10時41分才排除，車輛一度回堵約5公里。

另外，上午8時18分於國3南向嘉義路段292.9公里處蘭潭隧道內，發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，上午8時40分排除，造成後方車流回堵4公里。

上午9時53分於國3南向高雄田寮路段370.1公里處，發生3輛小客車追撞事故，其中1小客車翻覆，占用內側及中間車道，上午10時28分排除，造成後方車流回堵7公里。

高公局預判下午易壅塞路段，包括：國1南向楊梅-新竹彰化系統-埔鹽系統北向圓山-大華系統國3南向土城-關西國5南向南港系統-頭城。（編輯：陳政偉）1120225

國道1號台南新營路段25日清晨發生聯結車撞擊另輛聯結車，造成車上水泥涵管及鋼胚掉落，全線封閉回堵數公里。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
國道1號台南新營路段25日清晨發生聯結車撞擊另輛聯結車，造成車上水泥涵管及鋼胚掉落，全線封閉回堵數公里。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
#228連假
#國道
#高公局
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