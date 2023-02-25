國道1號新營路段事故封閉逾5小時 一度回堵約5公里

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國道1號台南新營路段25日清晨發生聯結車撞擊另輛聯結車，造成車上水泥涵管及鋼胚掉落，後方2輛自小客閃躲不及又撞上，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）國道1號南向新營路段今天清晨發生聯結車跟小客車追撞事故，嘉義系統至新營路段封閉5個多小時，根據高速公路局觀測，事故造成後方車輛回堵、最長約5公里。

根據高公局提供的資訊，清晨5時7分，在國道1號南向新營路段285.1公里處，發生2輛聯結車跟2輛小客車追撞交通事故，國1南向嘉義系統至新營主線一度封閉，高公局提醒用路人提早改道，國道警察赴現場處理後，上午10時41分封閉路段恢復通行。

高公局觀測，這起事故曾造成後方車輛回堵3至5公里。

另外，國3南向關廟服務區至田寮路段，上午8時多也發生事故，路段未封閉但縮減車道，造成壅塞回堵，上午10時30分回堵長達7公里。（編輯：陳政偉）1120225