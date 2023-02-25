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228連假首日國道7路段易塞 多處車速40公里以下

2023/2/25 10:02（2/25 10:12 更新）
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根據高公局即時路況資訊，25日上午多處路段車速在40公里以下。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
根據高公局即時路況資訊，25日上午多處路段車速在40公里以下。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）228連假首日，高速公路局預估7處國道路段易塞車，根據高公局即時路況資訊，今天上午多處路段車速在40公里以下，部分路段甚至不到20公里。

高公局研判今天易壅塞路段，包括：國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢系統。

高公局上午8時路況資訊顯示，國1南向湖口至竹北、國3南向大溪至龍潭、快官至霧峰、國3北向新店至木柵路段車多，其餘全國道路況正常。

上午9時30分，國3南向大溪到高原、北向木柵往國5、霧峰及草屯，國1南向湖口至竹北、彰化系統、埔鹽系統、西螺，國5南港到石碇等路段，車速都不到40公里，局部甚至出現20公里以下車速。

今天清晨國1南向新營路段發生2聯結車及1小客車追撞事故，高公局說，這起事故聯結車一翻覆、一衝出邊坡，到上午9時50分，國1南向嘉義系統至新營主線管制封閉。（編輯：陳政偉）1120225

#228連假
#國道
#高公局
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