國道1號新營路段4車追撞回堵數公里 2人送醫

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2月25日是228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車等4車撞擊事故，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車撞擊另輛聯結車，造成車上水泥涵管及鋼胚掉落，後方2輛自小客閃躲不及又撞上，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊調查，這起事故發生於清晨5時許，37歲陳姓男子駕駛載有鋼胚的聯結車，途經國道1號台南新營南向285.3公里中線車道時，疑因身體不適暈眩，撞擊行駛外側車道43歲何姓男子駕駛載有水泥涵管的聯結車。

兩輛聯結車撞擊後，何男駕駛聯結車衝出邊坡翻覆在車道上，2輛聯結車上的水泥涵管及鋼胚掉落滿地，後方2輛自小客車閃躲不及跟著撞上。

國道四隊警員告訴中央社記者，4車駕駛未酒駕，陳男、何男等2名聯結車駕駛受傷送醫；事故發生時，全線封閉，車流回堵4公里，警方派出拖吊車加速處理，上午9時多車流仍回堵2公里。（編輯：孫承武）1120225