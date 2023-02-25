更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球
運動

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道1號新營路段4車追撞回堵數公里 2人送醫

2023/2/25 09:53（2/25 10:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2月25日是228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車等4車撞擊事故，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
2月25日是228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車等4車撞擊事故，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。（國道警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）228連假首日，國道1號台南新營路段清晨發生聯結車撞擊另輛聯結車，造成車上水泥涵管及鋼胚掉落，後方2輛自小客閃躲不及又撞上，全線封閉回堵數公里，2人受傷送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊調查，這起事故發生於清晨5時許，37歲陳姓男子駕駛載有鋼胚的聯結車，途經國道1號台南新營南向285.3公里中線車道時，疑因身體不適暈眩，撞擊行駛外側車道43歲何姓男子駕駛載有水泥涵管的聯結車。

兩輛聯結車撞擊後，何男駕駛聯結車衝出邊坡翻覆在車道上，2輛聯結車上的水泥涵管及鋼胚掉落滿地，後方2輛自小客車閃躲不及跟著撞上。

國道四隊警員告訴中央社記者，4車駕駛未酒駕，陳男、何男等2名聯結車駕駛受傷送醫；事故發生時，全線封閉，車流回堵4公里，警方派出拖吊車加速處理，上午9時多車流仍回堵2公里。（編輯：孫承武）1120225

#國道
#車禍
延伸閱讀
國道1號南向追撞事故嘉義至新營封閉 車流回堵3公里
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族