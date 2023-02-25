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228連假首日 省道20路段下午至晚間易壅塞

2023/2/25 11:11
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）今天是228連假首日，交通部公路總局預估，20條省道主幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮，下午到晚上易塞車。

公路總局發布新聞稿，預估今天省道主要幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮，可能易塞車，包括：北部地區台2線萬里-大武崙路段、台2線、台2乙線關渡-淡水路段、台9甲線新店-烏來路段、台61線鳳鼻-香山路段。

中部地區易塞車省道包括：台61線竹南路段、中彰大橋路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社-清境農場路段、台21線日月潭路段；南部地區台1線水底寮路段、台9線麻里巴橋路段；東部地區台9線蘇花路廊、礁溪路段。

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另外，部分銜接國道路段也壅塞，包括：台64線國3中和交流道、台65國3土城交流道、台74線台中環線接國3、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道路段。

公路總局為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過縮短行車時間提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊雙向於今天清晨5至下午5時、明天上午7至11時、27日下午2時至傍晚6時、28日中午12時至晚上8時，禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，減少隧道路段出現客貨並排行駛情形。（編輯：陳政偉）1120225

#蘇花路廊
#228連假
#公路總局
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