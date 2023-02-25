中高齡就業專法上路2年餘 勞動力增19.6萬人

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（中央社記者曾以寧台北25日電）勞動部表示，至今年1月中，中高齡者及高齡勞動力較中高齡就業專法2020年上路前，增加約19.6萬人；不過因體力下降、照顧家庭等因素，採用部分工時的比例隨年齡上升。

「中高齡者及高齡者就業促進法」自2020年底上路，勞動部透過諮詢、媒合等個別化服務，及免費創業諮詢與貸款利息補貼等服務，支持中高齡及高齡者就業、轉職或創業。

對在職勞工，透過職務再設計排除工作障礙，提供在職訓練費用等補助，協助強化專業職能；對退休者，除已放寬定期契約僱用高齡者，更祭出補助鼓勵雇主繼續僱用，或讓退休高齡者擔任講師、提供實務技術指導，協助青銀世代經驗傳承。

勞動部新聞資料指出，統計到今年1月，中高齡者及高齡者勞動力參與率分別較專法施行前成長1.57個百分點及0.64個百分點，共增加19萬6000勞動力。不過據行政院主計總處統計，55歲以上中高齡者從事部分工時比例高於整體，且比例隨年齡增長增加。

身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠告訴中央社記者，男性中高齡就業者中，多會因為體力下降而選擇部分工時工作，女性則有較多是要照顧家庭；此外也有人以工作為社會參與，沒有太大經濟負擔，因此不一定要做到全時。

此外，行政院主計總處統計，中高齡就業人數以製造業為最多；勞動力發展署所推動的繼續僱用高齡者補助計畫受理案件中，製造業也占超過4成。

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施淑惠說明，這是因為現齡45到60歲的人，出社會時大多從事製造業，其餘常見從事行業還有零售批發業和營造業；60以上從事營造業者下降，農林漁牧增加；65歲以上則以農林漁牧業居多。

施淑惠指出，目前統計職場就業歧視情況，以年齡為主要因素，但其實也有雇主回饋，中高齡就業者工作狀況穩定、尊重職場倫理，且讓長輩繼續留任，也有助於把技術、人脈都留在企業，呼籲雇主在升遷、招募上都要避免有歧視狀況。（編輯：李亨山）1120225