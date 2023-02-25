228連假第2天國道14路段壅塞 國5估上午塞到深夜

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）明天是228連假第2天，高速公路局預估國道14個路段易塞車，無論南向或北向，都以國道5號易壅塞時間最長。

高公局預測明天易塞車的14個路段及時段如下：

國道1號：南向上午8時至中午12時楊梅-新竹、上午10至中午12時彰化系統-埔鹽系統，北向上午10時中午12時圓山-大華系統、下午4時至晚上9時苗栗-湖口、下午4時至晚上7時南屯-后里、下午2時至晚間8時西螺-埔鹽系統。

國道3號：南向上午9時至中午12時土城-關西、上午10時至中午12時快官-霧峰，北向下午4時至晚上8時關西-大溪及大山-香山、下午4時至傍晚6時草屯-霧峰及竹山-中興。

國道5號：南向清晨6時至下午3時南港系統-頭城、北向上午11時至深夜12時宜蘭-坪林。

高公局明天的國道管制措施，主要是清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

高公局明天的國道疏導措施，包括：0至5時免收費、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折。（編輯：李亨山）1120225