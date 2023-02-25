9縣市低溫特報 新竹以北、宜蘭探10度以下

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中央氣象局預報，強烈大陸冷氣團影響，25日晚間到26日早晨，新竹以北及宜蘭局部地區，可能出現攝氏10度以下低溫。圖為台北市中正區街頭有民眾穿著厚外套禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局預報，強烈大陸冷氣團影響，今晚到明天，新竹以北及宜蘭局部地區，可能出現攝氏10度以下低溫，氣象局也持續發布9縣市低溫特報。

氣象局說，今晚至明天強烈大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中新竹以北及宜蘭有局部10度以下低溫的機率。

氣象局發布低溫特報及燈號如下：

橙色燈號（非常寒冷）包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率，連江縣有6度以下氣溫的機率。

氣象局預測明天白天高溫，北台灣不超過15度，其他地區普遍在20度左右，高雄、屏東可達22至24度。

氣象局指出，明天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星飄雨，其他地區為多雲到晴，中部以北、東北部及東部高山的山區道路要慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜現象。（編輯：李亨山）1120225