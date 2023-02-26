大林陳井寮風鈴木花期與天候捉迷藏 賞花延3月中

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）受天候影響賞花秘境嘉義大林鎮陳井寮黃花風鈴木，開花日期捉摸不定，原本25日舉行的賞花活動延期；鎮長許有疆說，預測3月中花才會爆開，目前先整理環境，活動時間會再公布。

大林鎮陳井寮堤防是近年竄紅的賞花秘境，堤防種植3公里長的黃花風鈴木，花開時像一條無盡頭的黃金廊道。

許有疆今天告訴中央社記者，日前巡視陳井寮堤防時，黃花風鈴木已有2成的花綻開，因此決定25日舉行風鈴木活動，但這幾天低溫加上細雨，已開的黃花多數掉落，枝頭只剩1、2朵，只好延期舉辦。

許有疆表示，他預測陳井寮堤防風鈴木在3月10日左右花況會比較理想，到時視花開狀況再舉辦賞花活動，公所已租好流動廁所，也會舉辦快閃市集，規劃停車位，方便民眾賞花；昨天還邀請縣長翁章梁與社區志工先整理四周環境。

許有疆說，陳井寮堤防周邊設有水質淨化廠，利用高灘地截流設施淨化水源，提升三疊溪流域水質；日後將妥善規劃淨水廠與風鈴木廊道的周邊空間，加值陳井寮堤防的觀光能量。

嘉義縣政府指出，翁章梁昨天率百名志工清理陳井寮環境，還穿上青蛙裝，踏入水溝挖汙泥，要讓陳井寮以全新面貌迎接花期到來。（編輯：陳仁華）1120226