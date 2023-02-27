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台南後壁清晨低溫8.2度 冷氣團減弱白天氣溫回升

2023/2/27 08:25（2/27 09:06 更新）
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圖為走在台北市北投區街頭的民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨本島平地最低溫為台南後壁攝氏8.2度。氣象專家吳德榮表示，白天起冷氣團減弱，好天氣預估持續至3月1日。

中央氣象局清晨發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機會。今天上午嘉義、台南、高雄及金門有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為台南市後壁區8.2度；嘉南平原多處地區出現不到10度低溫。

中央氣象局表示，今天起大陸冷氣團減弱，全台白天高溫有望達攝氏20度，清晨各地氣溫仍偏低，西半部及宜花低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區平地更低一些。

中央氣象局表示，白天北台灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可來到23至25度。

天氣方面，大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山道路夜間慎防結冰或路面濕滑。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至3月1日冷空氣減弱，氣溫逐日回升；水氣減少，各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨；今晨因輻射冷卻加持，中南部氣溫明顯偏低。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，3月1日晚間起至3月3日東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部有局部短暫降雨；北台灣轉涼，其他地區影響小。

吳德榮說，3月4、5日水氣逐日減少；3月4日西晴、東半部偶有局部短暫雨，3月5日各地晴朗穩定，白天氣溫升，清晨氣溫低，日夜溫差很大。（編輯：張雅淨）1120227

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央氣象局
#台南市
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