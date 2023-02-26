太平山0度水氣不足未降雪 下起霧雨現少許霧淞

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中央氣象局26日清晨針對宜蘭縣等地發布低溫特報，海拔約1900公尺、位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區上午8時氣溫雖達攝氏0度，由於水氣不足未下雪，但下起霧雨。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月26日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）太平山國家森林遊樂區今天上午8時氣溫雖達攝氏0度，由於水氣不足未降雪，但下起霧雨，部分迎風面出現結冰和少許霧淞，園方凌晨3時許巡檢道路後，於凌晨4時開園。

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局今天清晨針對宜蘭縣等地發布低溫特報，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，因地形及步道景觀多樣，向來是賞雪勝地。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，太平山上午8時許氣溫0度，由於水氣條件不足沒有降雪，但下起霧雨，部分迎風面地區樹梢枝葉結冰，觀景大平台及木棧板設施也有部分結冰，太平山派出所等迎風面地區有少許霧淞。

林志雄指出，園方於凌晨3時30分派員巡視聯外道路並未結冰，於凌晨4時開園，園區內的蹦蹦車於上午7時開始售票，7時30分正常發車，統計至上午8時53分，約有1800名遊客入園，進場車輛330輛。

林志雄表示，若入園車輛達800輛時，園方會在電子看板預告，達1000輛時，則啟動車輛一出一進管制，今天營業至晚間8時，下午5時許起，會開始柔性勸導駐足在翠峰山屋和太平山莊遊客離園。（編輯：張雅淨）1120226