新北富貴角清晨9度 北部東北部探10度以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局26日發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。圖為台北市士林區，民眾穿上厚外套加強保暖。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天針對苗栗以北、宜蘭等地發布低溫特報，清晨本島平地最低溫為新北市富貴角攝氏9度；另外台北市、宜蘭山區及基隆北海岸防局部大雨。

中央氣象局今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角9.0度，其次為桃園市楊梅區9.8度。

氣象局並發布大雨及陸上強風特報，東北風影響，今天台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受大陸冷氣團影響，北台灣冷，其他地區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至3月1日冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，3月1日晚間起至3月3日東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨略提高，北台灣轉涼，其他地區影響小；3月4日水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。（編輯：張雅淨）1120226