缺藥頻傳 王必勝：15類短缺品項陸續恢復供應

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）近期缺藥問題頻傳，衛福部次長王必勝今天公布15類已陸續解決短缺問題品項，多數藥品3月前後恢復供應。截至目前有88項缺藥通報，仍可能波動，將建立常設防缺藥處理中心因應。

近期台灣缺藥問題備受關注，衛福部上午舉行記者會說明，王必勝說，缺藥原因複雜，包含原物料短缺；輸入藥品因國際需求增加、成本考量，國內市場較小，國際競爭力低，導致降低輸入數量等；輸入藥品運輸延遲，無法掌握輸入時間及數量；藥品分配、用藥習慣及藥價等問題。

王必勝也針對近期出現短缺、已陸續解決缺藥問題藥品進行說明。軟便劑「氧化鎂錠劑」短缺是因應業者通報缺工，食藥署已核准其他業者專案製造，增加產量，春節後已大量生產，每月合計生產3000萬錠，以健保月用量約2000萬錠評估，數量足夠，每週分批供應，逐步緩解臨床端需求。

王必勝說，含有Amoxicillin成分的單方抗生素藥品，健保月申報用量約500萬顆，因應近期呼吸道疾病增加，食藥署積極協調國產業者增加生產，1月及2月已分別供應1500萬顆及1200萬顆，預計3月可供應約2200萬顆。每週分批供應，逐步緩解臨床端需求。

王必勝表示，含有Domperidone成分的兒童止吐栓劑，健保月用量約4萬錠，因應部分業者停止生產出現短缺，已協調其他國產廠商協助增加生產，自3月起，可依訂單供應最多達12萬錠。食藥署已將替代藥品資訊公布及轉知相關醫學會，因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。

王必勝表示，腸胃用藥「Lansoprazole口溶錠」因國外原廠機器故障，造成全球缺藥，預計3月初恢復供應。臨床端有同成分、同劑量口服藥品可供替代。

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至於含有Minoxidil成分的降血壓藥品，王必勝說，因國外原廠供應問題導致缺藥，目前控貨中，食藥署經啟動公開徵求，2月核准其他廠商專案進口藥品，預計3月中開始供應，以補足缺口。

另外，破傷風疫苗近期也時常傳出短缺，王必勝說，食藥署已核准2家藥商專案進口。食藥署自1月陸續完成破傷風疫苗封緘檢驗，現有庫存仍有20萬支，預計3月仍持續有破傷風疫苗輸入。（編輯：張雅淨）1120227