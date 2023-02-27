台中大坑步道緊急救護案逐年增 審計部促投保意外險

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（中央社記者陳俊華台北27日電）審計部表示，台中大坑登山步道是熱門景點，但發生緊急救護案件有逐年增加趨勢，經查核發現，台中市風景區管理所未投保公共意外責任保險，經改善後已完成投保，提供民眾登山安全保障。

根據審計部公告指出，台中市風景區管理所辦理大坑登山步道整修及遊憩設施維護管理作業，計有12條登山步道、總長度約16公里，並規劃一步道一特色，辦理步道整修及遊憩設施維護管理作業，營造優質安全的登山休憩環境，民國109年度登山民眾高達330萬餘人次，是台中市熱門觀光景點。

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台中市審計處在110年2月查核發現，大坑登山步道發生的緊急救護案件，從107年度的46件，上升到109年度的71件，有逐年增加趨勢，但風景區管理所並未對大坑登山步道設施投保公共意外責任保險，未能保障民眾登山遊憩安全。

審計部表示，經追蹤改善情形，台中是風景區管理所已在110年9月完成12條大坑登山步道設施，包含停車場及廁所的公共意外責任保險投保事宜，對於因使用大坑登山步道設施而發生意外的民眾，將協助依保險契約規定申請理賠，完善大坑登山步道保險機制，提供民眾登山安全保障。（編輯：趙蔚蘭）1120227