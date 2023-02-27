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搶攻疫後旅遊市場 台灣赴新加坡行銷農村廚房

2023/2/27 22:22（2/27 22:26 更新）
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台灣休閒農業發展協會27日在觀光局駐新加坡辦事處舉辦說明會，向當地旅遊業者介紹花卉旅行、漁業旅行與農村廚房等農遊主題。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月27日
台灣休閒農業發展協會27日在觀光局駐新加坡辦事處舉辦說明會，向當地旅遊業者介紹花卉旅行、漁業旅行與農村廚房等農遊主題。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月27日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）為搶攻疫後旅遊市場，台灣休閒農業發展協會除了參加新加坡最大旅遊展，今天舉辦說明會向星國業者介紹花卉旅行、漁業旅行與農村廚房等台灣新農遊主題，以及相關旅遊獎勵。

台灣休閒農業發展協會率休閒農場業者赴星參加24日至26日舉行的新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展，接著今天在台灣觀光局駐新加坡辦事處舉辦說明會，向當地旅遊業者介紹花卉旅行、漁業旅行及農村廚房等台灣農遊3大主題。

協會指出，農村廚房是一種深度旅遊，包括農業體驗，遊客親手採集農產品、料理、品嚐，還有農場消費等。近年台灣農村廚房的數量逐步增加，全台有20家，各具特色。

雪霸休閒農場、飛牛牧場、花露休閒農場及私房雨露休閒農場的代表在場介紹自家農場的主打特色。

為吸引國際遊客赴台體驗休閒農業旅遊，台灣推出一系列獎勵措施。

台灣休閒農業發展協會副秘書長邱翔羚表示，國外遊客到台灣農業旅遊點進行門票、農業體驗活動、田園餐飲或休閒農場住宿等項目消費並符合獎勵條件者，每團每人最多可獲新台幣750元的獎勵；適用期間為3月1日至11月30日。

國際自由行旅客的部分，邱翔羚指出，只要到「農遊超市」電商平台農村廚房專區購買相關遊程商品，可享消費滿千送百的優惠。

觀光局駐新加坡辦事處表示，今天共有10家新加坡旅遊業者到場參加說明會。

其中一家業者受訪表示，休閒農場原本就是公司主打的台灣旅遊商品之一，未來規劃推出更多種類的農場旅遊行程。台灣推出農遊獎勵措施對產品價格有幫助，滿看好這類作法。（編輯：馮昭）1120227

#台灣
#邱翔羚
#台灣休閒農業發展協會
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