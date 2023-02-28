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龜山島3/1開放登島 淨灘清出2840公斤垃圾

2023/2/28 13:56（2/28 14:26 更新）
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宜蘭縣龜山島3月1日起開放遊客登島，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處28日舉辦「龜山島淨灘活動」，共清出2840公斤垃圾，希望提升民眾愛護海洋意識外，同時呼籲民眾愛護海洋。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月28日
宜蘭縣龜山島3月1日起開放遊客登島，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處28日舉辦「龜山島淨灘活動」，共清出2840公斤垃圾，希望提升民眾愛護海洋意識外，同時呼籲民眾愛護海洋。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月28日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）宜蘭縣龜山島明天起開放遊客登島，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天上午舉辦「龜山島淨灘活動」，共有503人參與，清出2840公斤垃圾，盼喚起大眾保育意識。

東北角管理處透過新聞稿指出，淨灘活動上午8時30分於烏石港集合登船出發，抵達龜山島分組整備後，開始清除沿岸海漂垃圾，統計清出2840公斤，其中人工垃圾有1400公斤，資源回收類包含寶特瓶、飲料罐等1200公斤，海上作業廢棄物110公斤，保麗龍130公斤。

東北角管理處表示，希望藉由活動喚起保育意識，盡心維護海洋自然面貌，海洋環境須靠大家一起維護，號召大家一起參與海岸及海底清理，除希望提升民眾愛護海洋意識外，同時呼籲民眾愛護海洋。

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東北角管理處長馬惠達指出，龜山島明天開放遊客登島，每年12月到隔年2月會採取封島措施，因為東北季風風浪較大原因不宜登島，也利用這段期間讓島上生態環境能休息後再度開放，為保護島上生態資源，開放採取總量管制，每日限1800名須經登記申請。

根據交通部觀光局網站介紹，龜山島位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣屬島嶼中最大的島嶼，也是台灣目前尚存的活火山，特殊的地質也形成許多壯觀的景色如龜山朝日、龜島磺煙、眼鏡洞鐘乳石觀奇、龜卵觀奇、龜岩巉壁、神龜戴帽、靈龜擺尾等奇特8景。（編輯：李錫璋）1120228

#龜山島
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