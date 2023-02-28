水情持續吃緊 高雄3/1成立旱災應變中心

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）去年南部地區降雨量創近30年新低，高雄水情目前為提醒綠燈。高雄市政府明天將與中央同步成立旱災應變中心。水利局表示，將再鑿50口抗旱水井，預計4月底前供水。

根據經濟部水利署南區水資源局官網統計，作為高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰，截至今天下午5時，川流量已降至約7.4cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水），比月初的9.2cms更低。

水利局指出，現正與經濟部水利署南區水資源局合作，在高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計4月底前完成供水，可再日增13.2萬噸水源。

水利局表示，因應乾旱，今年新鑿11口抗旱水井，已有9新井接入供水系統，全部完成日增4.7萬噸水源。加上前年已鑿62口抗旱水井，和高屏溪沿岸8處伏流水、高屏堰下游地面水及中油大寮水源站等，高雄每天約有70至80萬噸以上備援水源。

針對產業用水需求，鳳山和臨海水資源中心，現在每天可提供7.8萬噸再生水。枯旱期每日可再增1.3萬噸再生水，增加自來水調度量能。

目前澄清湖水庫蓄水率已由約63%提升至89%，鳳山水庫預計在3月中旬前蓄增80萬噸水源，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源聯合調度，將可維持枯水期的穩定供水。（編輯：黃世雅）1120228