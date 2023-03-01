吳德榮：東北季風晚間增強 3日清晨前北台灣偏涼

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮今天表示，今晚起東北季風增強，估持續影響至3日清晨，北台灣偏涼；4日有微弱東北風南下，水氣略增，但當天晚間天氣好轉；5至7日各地晴朗穩定，日夜溫差大。

中央氣象局今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，天氣仍偏冷，上午南投、花蓮及金門有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉10.0度，花蓮縣壽豐鄉、台南市南化區皆為10.4度次之。

氣象局並發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定；晚起東北季風增強、但水氣偏少，僅使北台灣雲量稍增，東半部有局部短暫降雨。

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吳德榮指出，明天、3日東北季風影響輕微，東半部有局部短暫降雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；明天北台灣轉涼，其他地區氣溫略降，各地早晚微冷；3日清晨氣溫仍偏低，白天略回升。

吳德榮提到，4日有另一股微弱東北風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，4日晚間起迅速好轉；5至7日各地晴朗穩定，北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫很低，應注意日夜溫差大。（編輯：郭諭儒）1120301