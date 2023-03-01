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國外滑雪行程較疫情前成長逾3成 以家庭客為主

2023/3/1 09:54
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（中央社記者余曉涵台北1日電）隨著邊境解封，赴國外滑雪也成近期熱門行程，根據旅遊業者統計，與COVID-19疫情前相比，訂單成長3成以上，且今年雪季雖已過半，但3到5月春雪訂單熱潮不減，以家庭客為主。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境解封後，今年冬天不少旅客都安排到國外滑雪，根據旅遊業者Club Med統計，截至2月底，與疫情前的2019年雪季同期相比增長超過32%。

Club Med發布新聞稿表示，從近期訂單數據中更觀察到，越來越多旅客開始預訂今年春季出發的滑雪假期，過去4週預訂3到5月出發的春雪訂單相較於前8週訂單已衝破200%，其中家庭客群佔比衝7成，代表疫後家庭客對滑雪假期的期待不減反增。

Club Med分析，旅客在春雪行程下訂關鍵在於可同時滿足「日照時間長」、「氣溫宜人」、「性價比高」3大要點。

Club Med指出，其中日本北海道春雪期間人潮少，無論機票、食宿、雪票價格相較於旺季優惠至少40到50%，能享有較高性價比，更受旅客青睞。（編輯：陳仁華）1120301

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