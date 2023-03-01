改善學童道安 民團民代力推落實交通3E

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）台灣兒童交通意外居高不下，民間團體及中央、地方民代，今天呼籲各界關注學童通學環境，致力推動「交通零死亡」願景，落實交通3E，也就是交通教育、交通工程、交通執法，改善學童道安。

靖娟兒童安全文教基金會及台灣民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩於立法院中興大樓共同召開「兒童交通死傷居高不下，學童道安不能再等」記者會。

邱臣遠指出，造成台灣道路交通安全惡化的因素，主要包含「交通安全未從小教育」、「道路規劃設計不當」及「駕駛習慣不佳」等因素，可以分別對照至「交通3E」概念中的交通教育（Education）、交通工程 （Engineering）、交通執法（Enforcement）。

他說，如果沒有痛定思痛下決心全盤改革，積極就「交通3E」提出改革對策，兒童交通死傷將持續成為每個家庭的未爆彈，學童更沒有一條平安上下學的道路。

邱臣遠指出，改善兒童道安是許多國家面臨的議題，韓國的改善兒童通學環境案例值得台灣借鏡。根據統計，韓國1990年代的兒童車禍死亡人數，最高曾達每年1566人，到了2015年為53人，這樣的成績源自於韓國推動「國家交通安全綱要計畫」，從1990年開始，每4年為1期，確實就教育、工程、法令作通盤的國家規劃。

邱臣遠呼籲，政府應儘速改善學童通學環境，將校園周邊設置「交通寧靜區」且「區內限速每小時30公里」納入法律規範，並設置獨立且醒目標誌提醒駕駛人。

另外，邱臣遠建議，內政部營建署應將通學環境安全納入「市區道路及附屬工程設計標準」、「市區道路條例」等法規，作為未來道路工程設計遵守的原則。

邱臣遠表示，交通部召開道安記者會，應將「兒童」部分獨立出來報告，針對「兒童道安」議題做長期的追蹤和檢討。

他也指出，交通部應將「交通寧靜區」、「禮讓兒童」、「通學區限速」等兒童道安相關概念納入考照宣導，讓兒童道安議題扎根在每位考照者的觀念中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃瀞瑩表示，關注校園周邊交通事故熱點，除了透過民眾的陳情案蒐集相關案件，也會透過交通部科學化的數據統計進行了解，並進一步向主管機關反映；至於交通3E的推動，必須要結合「中央、地方、民間」三股力量的努力，缺一不可。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，許多學校的周圍完全沒有減速設施，甚至有學校周邊的學區速限高達時數60公里，使學童的生命安全受到嚴重威脅；近年「降速」為國際追求交安的趨勢，期盼學區採取降低速限措施。（編輯：翟思嘉）1120301