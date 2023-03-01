提升職場健康 健盟以4大科學園區科技人為目標

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）據研究證實，員工減少健康風險可提高9%生產力，職場健康促進經濟利益不容小覷，台灣健康運動聯盟將展開第2階段職人運動養成訓練，這次目標放眼4大科學園區，盼科技人更健康。

據一篇職場健康促經濟利益研究顯示，替每名員工做1歐元（約新台幣32元）健康投資，可節省3.5歐元（約新台幣113元）醫療費用，更能減少27%病假比率，減少員工1種可能危害健康的風險因子，可使生產力提高9%。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋今天告訴中央社記者，聯盟正積極籌備「健康達人挑戰賽CBHS第二期」比賽，這次賽程將以全台4大科學園區的科技人為主要對象，期待他們養成規律運動與健康促進習慣，厚實「護群山」的根基。

張東洋表示，至去年12月底為止，台灣4大科學園區的員工數，分別為大內湖科學園區21萬人、竹科17.5萬人、中科5.5萬人、南科9.2萬人，總共約54萬人。雖然人數不到全台勞工總數的5%，但產值約新台幣10兆元，是全台工業總產值的3分之1。

張東洋說，科技業是台灣的護國神山，但菁英折損的新聞卻時有所聞，科技人的工時長、壓力大、飲食不正常，常常在中壯年時期就出現健康損害代價， 提升科技人運動等健康習慣，穩固護國神山的根基顯然是各界應關注。

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張東洋提到，科學園區管理局已開始注意到這個問題，但還沒有協助科技人「養成規律運動與健保促進習慣」的完整方案，他已約妥南科管理局長蘇振綱，將於10日赴台南拜訪。

另外，台灣健康運動聯盟有成立「CBHS醫藥衛生記者隊」，身為健盟常務理事的衛福部國健署前署長邱淑媞，她已同意擔任領隊；至於「CBHS體育記者隊」的領隊則由健盟理事長高俊雄擔任。希望兩隊彼此PK，這是帶動風氣並「引爆趨勢」的創新與全贏策略，成本最低、效益最高。（編輯：李亨山）1120301