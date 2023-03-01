南應大推虛擬數位大使 學生創作「愛爾納」亮相

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南應用科技大學透過公開徵選方式創造校園虛擬數位形象大使「愛爾納」，並推出專屬LINE系列貼圖。今天與創作者漫畫系學生捷陳羽簽約，鼓勵學生展現更多活力與創意。

台南應用科技大學今天舉辦「TUT虛擬數位形象大使專屬設計師簽約記者會」，由校長楊正宏與獲得徵選第1名的漫畫系學生陳羽捷簽約，並公開校園虛擬數位形象大使「愛爾納」3D動態影片及16張貼圖。

楊正宏表示，南應大從以往被稱為「新娘學校」的台南家專時期，轉變至現今成為「文創學府」，代表從小單位的「個人」發展至大單位的「社會」。因此學校發展也從傳統印象進化成具體形象，設定出充滿藝與美的氣質、完美溫和個性的「虛擬數位形象大使」，成為每一名學生的學伴。

陳羽婕表示，期待愛爾納可以成為南應大師生生活的一部分，讓彼此關係更為緊密，愛爾納以學校代表色紫色為主，髮飾圖紋則是校徽，整體形象想要突顯的是來到這裡就讀的年輕學子們，在培養專業技能的同時，也會保有珍貴個人特質，在步入社會後成為無可取代的頂尖人才。

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陳羽婕指出，推出16張貼圖，內容結合「我在上課」、「恭喜恭喜」、「超讚」等日常用語，或是佳節賀詞，搭配逗趣的臉部表情、活靈活現的肢體動作，相信會受到各界喜愛，也能傳達創作虛擬數位形象大使初衷。

漫畫系主任陳定凱介紹愛爾納動態影片時表示，校方建構動態捕捉系統，可為虛擬角色注入更生動的肢體動態，未來也會結合影音專業，以更多元面向呈現，並擴大舉辦「愛爾納的邀約」Cosplay大賽，由愛爾納邀請同好一起展現動漫角色的活力與熱情。（編輯：孫承武）1120301